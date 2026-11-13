امام جمعه تبریز با تأکید بر لزوم پایان دادن به حضور آمریکا در منطقه گفت: اخراج آمریکا و نابودی رژیم صهیونیستی از مطالبات ملت‌های مسلمان است و جنایات مستکبران بی‌پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز، با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا اظهار کرد: از نگاه امت اسلامی، تغییر افراد و جابه‌جایی قدرت در آمریکا تفاوتی در ماهیت سیاست‌های این کشور ایجاد نمی‌کند و رویکرد آمریکا در قبال منطقه همچنان در چارچوب حمایت از رژیم صهیونیستی و تهدید ملت‌های منطقه قرار دارد.

وی با اشاره به تحرکات و آرایش نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، بر ضرورت هوشیاری و حفظ آمادگی در برابر تهدید‌های دشمنان تأکید کرد و افزود: اخراج آمریکا و نابودی رژیم صهیونیستی از مطالبات ملت‌های مسلمان است و جنایات مستکبران بی‌پاسخ نخواهد ماند.

امام جمعه تبریز با اشاره به شرایط انسانی مردم غزه و لبنان، از آمار‌های مطرح‌شده درباره تلفات و خسارات جنگی ابراز نگرانی کرد و گفت: برا اساس آمار‌های موجود شمار شهدای غزه از ۷۴ هزار نفر فراتر رفته و حدود چهار میلیون نفر در لبنان نیز از پیامد‌های جنگ و بحران آسیب دیده‌اند.

وی همچنین به وضعیت نامناسب آوارگان، تخریب محل‌های اسکان و محرومیت کودکان از تحصیل اشاره کرد و با انتقاد از سکوت در برابر رنج مردم منطقه، بر ضرورت توجه به وضعیت انسانی آنان تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با بیان اینکه ظلم و جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند اظهار کرد: خداوند متعال صدای مظلومان را می‌شنود و در زمان مناسب پاسخ ستمگران را خواهد داد.

خطیب نمازجمعه تبریزدر ادامه خطبه‌ها محبت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) را از آثار مهم تقوا دانست و گفت: پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در برابر رسالت خود هیچ پاداش مادی از مردم مطالبه نکردند و تنها خواسته ایشان، مودت و محبت به خاندانشان بود.

وی اضافه کرد: پیامبران الهی برای هدایت انسان‌ها تلاش کردند و در این مسیر دشواری‌ها و آزار‌های فراوانی را تحمل کردند، اما از مردم توقعی نداشتند. محبت به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) نیز صرفاً یک علاقه شخصی نیست، بلکه فرمانی الهی است که در آموزه‌های دینی بر آن تأکید شده است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تسلیت سالروز شهادت زهرای مرضیه(سلام الله علیها ) به مقام عظیم این بانوی بزرگوار اسلام اشاره بر ضرورت شناخت ابعاد شخصیتی و معنوی آن حضرت تأکید کرد و گفت: در روایات اسلامی، جایگاه حضرت زهرا (سلام الله علیها) به اندازه‌ای بلند توصیف شده که تکامل مقام نبوت پیامبران با معرفت و اقرار به فضیلت ایشان پیوند خورده است.

وی خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) صدیقه کبری و الگویی از صداقت، پاکی و معرفت هستند و در روایات، اطاعت از ایشان به عنوان تکلیفی برای همگان مطرح شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با بیان اینکه شناخت مقام حضرت زهرا (سلام الله علیها) باید در رفتار و زندگی پیروان اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) نمود داشته باشد افزود: محبت به این بانوی بزرگوار تنها در اظهار ارادت خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در پیروی از سیره، منش و آموزه‌های ایشان نیز تجلی پیدا کند.

امام جمعه تبریز با اشاره به حزن و اندوه حضرت زهرا (سلام الله علیها) پس از رحلت پدر بزرگوارشان یادآور شد: بر اساس روایات، آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) مدت کوتاهی در قید حیات بودند و در این دوران مصائب و اندوه فراوانی را تحمل کردند.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه(سلام الله علیها) در کنار تحمل مصائب، در دفاع از حق و حریم ولایت نیز نقش‌آفرینی بسیار مهمی کردند گفت: آن حضرت با خطبه‌ها و موضع‌گیری‌های خود در برابر انحرافات ایستادند و از حق امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) دفاع کردند.

خطیب نماز جمعه تبریز دفاع از ولایت را دفاع از دین و نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: پیروان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) باید از سیره حضرت زهرای مرضیه (سلام الله علیها) درس بگیرند و در برابر انحرافات و تهدید ارزش‌های دینی بی‌تفاوت نباشند.

وی همچنین با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، مساجد و مراسم مذهبی، بر ضرورت حفظ و تقویت فرهنگ فاطمی و حسینی تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سردی هوا و افزایش نیاز به مصرف انرژی، اسراف را از نظر شرعی نادرست دانست و گفت: همه مردم باید در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنند و از هدررفت منابع انرژی بپرهیزند.