امام جمعه خرمشهر، با انتقاد، از توقف یا کندی اجرای برخی بخش‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواستار پیگیری موانع فرزندآوری و شنیدن دغدغه‌های خانواده‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور امام جمعه خرمشهر در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ماندگاری میراث آن حضرت را در اتحاد امت اسلامی، اعم از شیعه و سنی، در برابر استکبار جهانی و نظام سلطه دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تعبیر جهاد ابتدایی علیه استکبار، این رویکرد را نشانه تغییر راهبرد از دفاع صرف به نقش‌آفرینی فعال در تغییر معادلات منطقه‌ای و مقابله با نظام سلطه عنوان کرد.

امام جمعه خرمشهر همچنین با اشاره به تلاش آمریکا برای گسترش محاصره اقتصادی ایران از طریق دریای خزر، این اقدام را نشانه ناکامی سیاست‌های پیشین آمریکا دانست و بر ضرورت مقابله با اقدامات خصمانه و جنگی این کشور تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در ادامه با اشاره به سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرای کامل این قانون را از ضرورت‌های مهم کشور برشمرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های مناسب این قانون، اجرای برخی بخش‌های آن در سال‌های اخیر متوقف یا با کندی مواجه شده است.

وی افزود: نهاد امامت جمعه خرمشهر برای شناسایی موانع ازدواج، فرزندآوری و تربیت فرزندان، درصدد دریافت اطلاعات دقیق و شنیدن دغدغه‌های خانواده‌هاست تا بتواند در مسیر رفع مشکلات و مطالبه‌گری از مسئولان نقش‌آفرینی کند.

امام جمعه خرمشهر همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت مردم غزه، ادامه محاصره، فرارسیدن فصل سرما و آب‌گرفتگی چادر‌های آوارگان در پی بارندگی‌های اخیر را نگران‌کننده دانست و خواستار اقدام ملت‌های آزاده جهان برای حمایت از مردم مظلوم این منطقه شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به معضل سگ‌های ولگرد در شهر‌های خرمشهر و آبادان اشاره کرد و با بیان اینکه این مسئله سلامت و امنیت شهروندان به‌ویژه کودکان، دانش‌آموزان و بانوان را تهدید می‌کند، خواستار اقدام مؤثر و مستمر شهرداری و شورای شهر خرمشهر برای مدیریت این معضل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور از دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، شبکه بهداشت و سازمان منطقه آزاد اروند خواست با توجه به مسئولیت‌های خود، برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را پیگیری کنند.