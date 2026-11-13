صدیقه ترابی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به چالش‌های وخیم منابع آبی و فرونشست زمین در پایتخت، تأکید کرد که ادامه تجمع جمعیت در تهران و البرز مغایر با اصول پایداری سرزمینی است و اجرای موفق مصوبه تمرکززدایی نیازمند همکاری جدی تمام دستگاه‌های اجرایی است.

هشدار درباره بحران آب و فرونشست در تهران و البرز

هشدار درباره بحران آب و فرونشست در تهران و البرز



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،صدیقه ترابی در برنامه «پایش» شبکه یک سیما، ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.

وی گفت: ادامه روند فعلی، فشار بر منابع طبیعی و مسائل زیست‌محیطی این محدوده را افزایش می‌دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، آلودگی هوا را یکی از چالش‌های مستمر تهران و البرز برشمرد.

ترابی افزود: حوزه آبریز این منطقه، از رودخانه کرج تا جاجرود، با محدودیت جدی منابع آب روبه‌روست.

به گفته وی، انتقال آب از مناطقی همچون سرشاخه‌های رودخانه لار و سد کرج، بر شرایط مناطق مبدأ نیز اثر گذاشته است.

او با اشاره به سهم بالای مصرف آب شرب در این دو استان گفت: این سهم در تهران و البرز بیش از ۴۰ درصد است.

ترابی تصفیه‌نشدن به‌موقع فاضلاب و فرونشست زمین در جنوب و جنوب‌غرب تهران را از دیگر مسائل مهم منطقه دانست.

وی تأکید کرد: ادامه تمرکز جمعیت و فعالیت در این محدوده با اصول پایداری سرزمینی همخوانی ندارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای سیاست تمرکززدایی تنها بر عهده این وزارتخانه و شهرداری‌ها نیست.

وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید در این زمینه مشارکت کنند.

ترابی هشدار داد تأمین آب بیشتر از دیگر مناطق، ممکن است بخشی از فشارهای تهران و البرز را به مناطق مبدأ منتقل کند.

وی افزود: ساماندهی این دو استان باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و در چارچوبی هماهنگ دنبال شود.