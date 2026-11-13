مردم در ایستگاه دویست‌وپنجاه‌وهفتم قرار شبانه با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها، به استقبال پیکرهای مطهر شهدای گمنام رفتند, شبی سرشار از عطر شهادت همدلی و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، قرار شبانه مردم به ایستگاه ۲۵۷ رسید.

شبی متفاوت با عطر شهادت و حضور مردمی که به استقبال قهرمانان گمنام ایران آمدند.

خیابان‌ها و میدان‌ها صحنه تجدید میثاق با شهیدانی شد که بی‌نام و نشان رفتند تا نام ایران سربلند بماند.

حضور نسل‌های مختلف در این اجتماع روایتگر یک حقیقت است راه شهدا زنده است و مردم همچنان پای آرمان‌هایشان ایستاده‌اند.