عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اقتدار و امنیت امروز کشور را محصول حضور آگاهانه نیرو‌های مسلح و مقاومت و حضور پرشور مردم در میادین عنوان کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت‌اله نجم الدین طبسی روز جمعه در اجتماع بزرگ فاطمی در شهرستان کارون با اشاره به توطئه‌ها و تحولات جاری منطقه‌ای و شکست‌های رژیم صهیونیستی، بر لزوم حفظ هوشیاری و استواری در برابر جریان‌های استکباری تاکید کرد.

وی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای اسلام، حضرت زهرا (س) و ارزش‌های والای مکتب اهل‌بیت (ع)، از خدمات مسئولان جمهوری اسلامی ایران و نقش محوری کشور در حمایت از جبهه مقاومت تجلیل به عمل آورد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: حضور موثر و مقتدرانه رزمندگان در میادین نبرد و پشتیبانی همه‌جانبه از ارزش‌های اسلامی، تضمین‌کننده عزت و پایداری امت اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

وی افزود: حضور گسترده و پرشور مردم در میادین، نشان دهنده پشتیبانی آنها از نظام جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از مقام معظم رهبری است و همین موضوع باعث پیروزی در برابر دشمنان شده است.

آیت اله طبسی بر حفظ انسجام و وحدت تاکید کرد و گفت: قطعا با وجود وحدت و ایستادگی ملت ایران، هیچ دشمنی توانایی مقابله با این مردم را نخواهد داشت و این مسیر بسیار مستحکم ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) پیکر مطهر هفت شهید گمنام در شهرستان کارون تشییع شد.