امام جمعه کیش با اشاره به تحولات منطقه و پیامد‌های جنگ اخیر، بر تقویت قدرت بازدارندگی کشور، حفظ انسجام ملی و ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای کاهش فشار‌های اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به جنگ اخیر و تحولات منطقه گفت: اقتدار نظامی و مقاومت ملت ایران، محاسبه های آمریکا و رژیم صهیونیستی را برهم زده و هرگونه تجاوز دوباره با پاسخی سنگین‌تر و قاطع‌تر مواجه خواهد شد.

او با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و دیگر مناطق افزود: آنچه امروز در فلسطین و کشور‌های منطقه می‌گذرد، نشان‌دهنده ضرورت تقویت توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه کیش با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تقابل اصلی را رویارویی مستضعفان با نظام سلطه دانست و گفت: راهبرد دفاعی کشور باید به‌گونه‌ای تقویت شود که هیچ دشمنی جرأت تعرض به ایران را نداشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین بی‌نیاز درباره مباحث تغییر دکترین هسته‌ای کشور افزود: این موضوع لزوماً به معنای دستیابی به سلاح اتمی نیست، بلکه تقویت توانمندی هسته‌ای و افزایش قدرت بازدارندگی را نیز شامل می‌شود.

او با تأکید بر اینکه در صورت شکل‌گیری جنگی دیگر، آمریکا و رژیم صهیونیستی با پیامد‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد، افزود: نتیجه چنین جنگی می‌تواند نابودی رژیم صهیونیستی و خروج کامل آمریکا از منطقه باشد.

امام جمعه کیش، با قدردانی از تلاش نیرو‌های مسلح و حضور مردم در صحنه، بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر دولت و مسئولان برای کاهش مشکلات اقتصادی تأکید کرد.

او گفت: گرانی‌های ناشی از سوءمدیریت، سیاست‌های نادرست پولی، تصمیم‌های اشتباه اقتصادی و ناهماهنگی دستگاه‌ها باید کنترل شود و تثبیت قیمت‌ها و حفظ امنیت معیشتی مردم در اولویت قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط بحرانی را آخرین گزینه مسئولان دانست و خواستار پرهیز از تصمیم‌های تنش‌زای اقتصادی شد.

او با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات و حمایت از نظام، اتحاد، انسجام و همدلی را مهم‌ترین اولویت امروز کشور دانست و گفت: حضور مردم، پشتوانه نظام و مایه قوت قلب نیرو‌های مسلح است و دشمنان باید بدانند ملت ایران در دفاع از کشور و ارزش‌های خود ایستاده است.

امام جمعه کیش با گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر صیانت از ارزش‌های آن تأکید کرد و ۲۴ آبان، روز کتاب و کتابخوانی را نیز گرامی داشت.

حجت‌الاسلام و المسلمین بی‌نیاز با اشاره به تشییع پیکر شهید گمنام در کیش، از مردم برای حضور در این آیین دعوت کرد و گفت: عزت و امنیت امروز کشور مرهون فداکاری شهدا، رزمندگان و ایثارگران است.

او از همراهی دستگاه‌های اجرایی و سازمان منطقه آزاد کیش برای برگزاری برنامه‌های هفته کیش با رعایت حرمت ایام فاطمیه قدردانی کرد.