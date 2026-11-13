امام شهید، فاطمیه را به مکتب مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری تبدیل کرد

امام شهید، فاطمیه را به مکتب مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امام جمعه تنکابن با تأکید بر ضرورت تبدیل آموزه‌های فاطمی به مسئولیت‌پذیری اجتماعی گفت: فاطمیه نباید تنها به مراسم عزاداری و ابراز احساسات محدود شود، بلکه باید به مکتبی برای تصمیم‌گیری، تعهد و اقدام در برابر مسائل جامعه تبدیل شود.

حجت‌الاسلام سیدمهدی هدایتی در خطبه‌های نماز جمعه در مصلای شهید بهشتی تنکابن، با اشاره به جایگاه مکتب فاطمی افزود: هنر امام شهید این بود که فاطمیه را از یک مناسبت صرفاً عزاداری به ایستگاهی برای تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه عزاداری و دسته‌روی در ایام فاطمیه ضروری است، گفت: این مراسم‌ها لازم است، اما کافی نیست؛ فاطمیه باید انسان را به متن جامعه و مسئولیت‌های امروز و فردا هدایت کند و اشک و هیجان را به تصمیم و اقدام تبدیل سازد.

امام جمعه تنکابن با تأکید بر مسئولیت همگانی در قبال خانواده، جامعه، دین، میهن، نظام جمهوری اسلامی، خون شهدا و ولایت افزود: هر فردی در هر جایگاهی، از پدر و مادر تا معلم، مدیر و مسئول، در برابر جامعه و آینده کشور مسئولیت دارد.

هدایتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مردم غزه و لبنان، بر ضرورت حمایت عملی و مستمر از آنان تأکید کرد و گفت: حمایت باید هم از طریق کمک‌های مردمی و دولتی و هم با مطالبه‌گری سیاسی برای رفع محاصره و توقف اقدامات نظامی دنبال شود؛ کمک مالی بدون مطالبه‌گری و شعار بدون اقدام عملی پاسخگوی این بحران نیست.

وی همچنین با اشاره به درخواست جنبش حماس برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های حمایتی در روز‌های ۱۳ تا ۱۵ نوامبر، ابراز امیدواری کرد در ایران و شهرستان تنکابن نیز حرکت‌های مردمی در حمایت از مردم غزه و شیعیان لبنان برگزار شود.

امام جمعه تنکابن در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و اظهارات مقامات آمریکایی درباره ایران، به تشریح توانمندی‌های دفاعی و موشکی کشور پرداخت و گفت: برخلاف ادعا‌هایی درباره پایان یافتن توان موشکی ایران، رونمایی از شهر موشکی نشان‌دهنده تداوم ظرفیت‌های تولیدی و دفاعی کشور است.

وی با اشاره به ویژگی‌های اعلام‌شده شهر موشکی، از جمله سامانه‌های زیرزمینی پرتاب موشک و قابلیت پرتاب سریع و پیاپی، افزود: توانمندی‌های دفاعی کشور در دوره‌های گذشته توسعه یافته و خطوط تولید تسلیحات همچنان فعال است.

هدایتی با اشاره به برخی اظهارات تحلیلگران خارجی درباره توان نظامی ایران، بر ضرورت تحلیل مسائل سیاسی و نظامی بر پایه واقعیت‌ها و شناخت دقیق ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده در مجلس خبرگان رهبری، موضوعاتی همچون بازنگری در دکترین دفاعی، مسائل اقتصادی و معیشتی، مطالبه خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، استمرار مقاومت در میدان و دیپلماسی عزتمندانه را از محور‌های مورد توجه برشمرد.

امام جمعه تنکابن در پایان با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره درخواست برخی کشور‌های منطقه برای پرهیز از تشدید تنش با ایران گفت: کشور‌های منطقه نگران پیامد‌های امنیتی و نظامی درگیری‌ها برای خود هستند و وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه می‌تواند این کشور‌ها را در معرض تبعات چنین تنش‌هایی قرار دهد.