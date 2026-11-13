وزارت امور خارجه چین در واکنش به درخواست برخی قانون‌گذاران آمریکایی برای تشدید محدودیت‌های صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین درباره پیامد‌های چنین تصمیمی برای ثبات زنجیره تأمین جهانی هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز جمعه در نشست خبری این وزارتخانه اعلام کرد : پکن همواره با سوءاستفاده از ابزار کنترل صادرات مخالف بوده است.

وی تأکید کرد: استفاده از اقدامات محدودکننده صادراتی، ثبات زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی را مختل می‌کند و به نفع هیچ کشوری نیست.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین با اشاره به پرونده اخیر انویدیا و ادعا‌های مطرح شده درباره جاسوسی از این شرکت تأکید کرد آمریکا نباید با طرح ادعا‌های بی‌اساس درباره جاسوسی چین بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های فناوری علیه این کشور ایجاد کند.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارتباطات جنجالی مدیرعامل سابق انویدیا با یک تاجر چینی که از سوی برخی محافل آمریکایی به جاسوسی متهم شده است، شماری از قانون‌گذاران آمریکا خواستار تشدید نظارت و محدودیت بر صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین شده‌اند.

در همین حال، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از شکل‌گیری اجماع فزاینده در کنگره برای محدود کردن صادرات این فناوری‌ها به چین سخن گفته است.

پکن در حالی خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌های فناوری با واشنگتن است که دو کشور در آستانه دیدار مورد انتظار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس اپک قرار دارند.