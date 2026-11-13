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روابط عمومی ارتش از انهدام یک فروند پهپاد "MQ1" با آتش نیروی دریایی ارتش در منطقه کوهستک خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی ارتش، این پهپاد "MQ1" با رهگیری و شلیک موفق سامانه نوین پدافندی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تحت شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور، در منطقه کوهستک(سواحل سیریک) مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: لحظه ای در حراست و دفاع از تمامیت ارضی، مرز های آبی و منافع جمهوری اسلامی ایران، درنگ نخواهیم کرد.