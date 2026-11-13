امام جمعه قزوین با هشدار نسبت به حملات اقتصادی و فرهنگی دشمن، بر لزوم تغییر رویکرد در سیاست خارجی و پرهیز از امتیازدهی به قدرت‌های جهانی تأکید کرد و ایستادگی در برابر جنگ ترکیبی را تنها راه حفظ نظام دانست.

امام جمعه قزوین: امتیاز دادن به دشمن، آنها را جسورتر می‌کند

امام جمعه قزوین: امتیاز دادن به دشمن، آنها را جسورتر می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیت الله مظفری امام جمعه قزوین در خطبه‌های جمعه امروز، ضمن تبیین جایگاه والای حضرت زهرا (س) و الگوبرداری از ایشان در عرصه‌های اجتماعی، به تحلیل چالش‌های پیش روی کشور و ضرورت مقابله با جنگ ترکیبی دشمن پرداخت.

وی در بخش نخست خطبه، با یادکرد از سیره حضرت فاطمه (س)، ایشان را نمونه‌ای از جهاد تبیین و ایثار در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی دانست و افزود: «حضرت زهرا (س) در نبرد با کفر، هم در جبهه اقتصادی و هم در عرصه‌های اجتماعی، الگوی اخلاق و مواسات با نیازمندان بودند.»

امام جمعه قزوین در بخش دوم خطبه با اشاره به بازگشت هفت شهید گمنام به استان، بر لزوم بهره‌گیری از روحیه شهادت‌طلبی در دوران تحریم تأکید کرد و گفت: «حضور پرشور جوانان در تشییع این پیکر‌های مطهر، نشان‌دهنده پیوند نسل جدید با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.»

وی در ادامه با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، نسبت به آسیب‌های ناشی از اسراف هشدار داد و افزود: «با توجه به کاهش منابع گازی در حملات دشمن، رعایت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف توسط مردم و دستگاه‌ها برای عبور از این دوران ضروری است.»

امام جمعه قزوین در پایان، ضمن اشاره به مسائل سیاست خارجی، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از جبهه مقاومت تأکید کرد و خواستار صیانت از فضای فرهنگی کشور در برابر حملات جنگ ترکیبی دشمن شد.