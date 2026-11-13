پیکر شهید بسیجی مهدی محمدزاده پس از تشییع در ساری، در زادگاهش روستای پاشاکلای بخش دودانگه این شهرستان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، پیکر شهید بسیجی مهدی محمدزاده پس از تشییع در ساری، صبح جمعه ۲۲ آبان در زادگاهش، روستای پاشاکلای بخش دودانگه این شهرستان، تشییع و خاکسپاری شد.

شهید محمدزاده که فرماندهی گردان بیت‌المقدس یکی از حوزه‌های بسیج ساری را بر عهده داشت، در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی کشور، در قالب گردان امام حسین(ع) مرکز مازندران برای دفاع از کشور به منطقه سواحل مکران اعزام شد و عصر هفته گذشته به شهادت رسید.

پیکر این شهید پس از برگزاری برنامه‌های مختلف وداع و تشییع در نقاط مختلف استان و با حضور مردم و مجموعه‌های مختلف، صبح جمعه در ساری و در همراهی با پیکر شهدای گمنام تشییع شد.

پیکر شهید محمدزاده سپس برای خاکسپاری به زادگاهش در روستای پاشاکلا منتقل و با بدرقه مردم این روستا به خاک سپرده شد.