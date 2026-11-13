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پیکر شهید بسیجی مهدی محمدزاده پس از تشییع در ساری، در زادگاهش روستای پاشاکلای بخش دودانگه این شهرستان به خاک سپرده شد.
شهید محمدزاده که فرماندهی گردان بیتالمقدس یکی از حوزههای بسیج ساری را بر عهده داشت، در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی کشور، در قالب گردان امام حسین(ع) مرکز مازندران برای دفاع از کشور به منطقه سواحل مکران اعزام شد و عصر هفته گذشته به شهادت رسید.
پیکر این شهید پس از برگزاری برنامههای مختلف وداع و تشییع در نقاط مختلف استان و با حضور مردم و مجموعههای مختلف، صبح جمعه در ساری و در همراهی با پیکر شهدای گمنام تشییع شد.
پیکر شهید محمدزاده سپس برای خاکسپاری به زادگاهش در روستای پاشاکلا منتقل و با بدرقه مردم این روستا به خاک سپرده شد.