پیکر مادر شهید دوران دفاع مقدس محمدحسین فاضلی امروز با حضور قشرهای مختلف مردم در ملکان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مادر فداکار پس از سالها فراق فرزند خود، امروز به علت کهولت سن ندای حق را لبیک گفت و به رحمت ایزدی پیوست.

شهید محمدحسین فاضلی متولد سال ۱۳۴۶ در خانواده متدین و مذهبی به دنیا آمد و با شروع جنگ تحمیلی درس و مدرسه را رها کرد و عازم جبهه‌های حق علیه باطل شد. تا اینکه در عملیات والفجر ۸ در ۲۱ بهمن سال ۶۴ به آرزوی دیرین خود رسید و آسمانی شد.