به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پیام سالروز شهادت زهرای اطهر (س) گفت: امروز در سالروز شهادت زهرای اطهر سلام‌الله‌علیها بار دیگر ایران اسلامی بوی بهشت گرفت و سرزمین ما به عطر شهادت و شهدا معطر شد.



رئیس قوه قضائیه افزود: ما ملت شهادتیم و شهادت را از حضرت زهرا (س) به ارث برده‌ایم و از هیچ تهدیدی نمی‌هراسیم.



محسنی‌اژه‌ای گفت: دشمن هر روز تهدید می‌کند، غافل از اینکه ملت فاطمی و حسینی ما از تهدید پوشالی جبهه کفر هراسی به دل راه نمی‌دهد.



رئیس قوه قضائیه افزود: ما استوارتر از همیشه ایستاده‌ایم تا پرچم این نهضت را به دست صاحب اصلی‌اش حضرت بقیةالله‌الاعظم (عج) برسانیم.