به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری سند، سازمان ملل اعلام کرد: بیش از ۱۵۰ هزار چادر که برای آوارگان فلسطینی در نظر گرفته شده، همچنان در خارج از نوار غزه بلاتکلیف مانده است و در انتظار موافقت اسرائیل برای ورود به این منطقه است. این در حالی است که اوضاع انسانی بر اثر بارندگی‌های شدید رو به وخامت گذاشته و از ششم نوامبر جاری، در پی سامانه هوای سرد، ده‌ها هزار چادر آوارگان زیر آب رفته است.

فرحان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: چادر‌هایی که کشور‌های عضو و شرکای سازمان ملل در حوزه بشردوستانه خریداری کرده‌اند، برای انتقال به نوار غزه آماده است، اما همچنان در انتظار دریافت مجوز‌های لازم برای ورود به این منطقه هستند.

وی بر ضرورت فوری تأمین بودجه کمک‌های بشردوستانه و تسریع در صدور مجوز‌های اسرائیل برای ورود مقادیر کافی از مواد و تجهیزات ضروری به غزه، به منظور مقابله با وخامت اوضاع انسانی، تأکید کرد.

روز چهارشنبه، تام فلچر معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، درباره پیامد‌های انسانی خطرناک ادامه تأخیر در ورود ملزومات اساسی زمستانی به نوار غزه هشدار داد.

فلچر در بیانیه‌ای که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) منتشر کرده بود، تأکید کرد محدودیت‌های اعمال شده بر ارسال کمک‌ها و کمبود بودجه، تاکنون به جان باختن افرادی منجر شده و با شدت گرفتن شرایط نامساعد جوی، جان ساکنان را بیش از پیش با خطر مواجه خواهد کرد.

این اعلام سازمان ملل همزمان با ادامه رنج و مشقت آوارگان در نوار غزه صورت گرفت که از ابتدای ماه جاری، آب باران‌های شدید ده‌ها هزار چادر را فراگرفته و با توجه به کمبود اقلام اساسی امدادی، شرایط انسانی آوارگان را وخیم‌تر کرده است.

در پی ورود سامانه هوای سرد، درخواست‌های کمک اضطراری از قلب نوار غزه خطاب به سازمان ملل، جامعه بین‌المللی و کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس، یکی پس از دیگری مطرح می‌شود تا برای نجات صد‌ها هزار آواره از یک فاجعه قطعی انسانی و زیست محیطی، فوراً مداخله کنند.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد تنها ۱۲ ساعت بارندگی شدید در ابتدای هفته جاری کافی بود تا حدود ۷۰ هزار چادر در مناطق مختلف نوار غزه زیر آب بروند؛ چادر‌هایی که بیش از ۳۰۰ هزار فلسطینی، از جمله کودکان، زنان و سالمندان، در آنها سکونت دارند. این آمار بر اساس داده‌های دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه است.

پیامد‌های این سامانه که با باد‌های شدید و طوفان همراه بود، خسارت‌های گسترده‌ای به بار آورد که میزان آن حدود ۳ میلیون دلار برآورد شده است. همچنین مواردی از مصدومیت با درجات مختلف گزارش شده است.

تیم‌های دفاع مدنی از زمان آغاز ورود این سامانه جوی، بیش از ۲۱۶۶ درخواست کمک اضطراری دریافت کرده‌اند. این در حالی است که گروه‌های امداد و نجات تأکید می‌کنند به دلیل کمبود شدید امکانات و تجهیزات، به تنهایی از مقابله با ابعاد این فاجعه ناتوان هستند.

خطرات تنها به آبگرفتگی محدود نمی‌شود. دفتر اطلاع رسانی دولتی درباره احتمال فروریختن ده‌ها ساختمان ترک خورده و در معرض ریزش نیز هشدار داده است. مسئله‌ای که تهدید‌های پیش روی ساکنان را دوچندان می‌کند.

داده‌های میدانی تأکید می‌کند راهکار‌های موقت و محدود کردن ارسال کمک‌ها به چادر‌های معمولی، حداقل سطح حفاظت مورد نیاز خانواده‌های آواره در فصل زمستان را تأمین نمی‌کند.

مدیریت این بحران مستلزم حرکت فوری به سمت راهکار‌های پایدارتر از طریق افزایش هماهنگی‌های بین‌المللی برای ورود ملزومات ساخت وساز و سرپناه‌های مقاوم‌تر و همچنین گسترش دامنه طرح‌های بازسازی سریع، به منظور کاهش خطرات انسانی ناشی از شرایط جوی است.