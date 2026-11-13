همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، هفت تن سمنوی نذری با مشارکت خیران، عاشقان اهل‌بیت(ع) و خادمان موکب حضرت فاطمه‌الزهرا(س) در شهرستان فردیس طبخ و آماده توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، آیین پخت سمنوی نذری در موکب حضرت فاطمه‌الزهرا(س) شهرستان فردیس، هرساله همزمان با ایام شهادت بانوی دو عالم برگزار می‌شود و امسال نیز با حضور و مشارکت گسترده مردم و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع)، در مقیاسی گسترده‌تر از سال‌های گذشته برپا شده است.

ابوذر ذوالفقاری، مسئول موکب حضرت فاطمه‌الزهرا(س)، با اشاره به سابقه ۱۶ ساله فعالیت این موکب در برپایی خیمه عزای حضرت زهرا(س) و اجرای آیین پخت سمنوی نذری گفت: این سنت معنوی طی سال‌های گذشته با همراهی خیران و عاشقان اهل‌بیت(ع) استمرار داشته و هر سال با استقبال بیشتری از سوی مردم همراه شده است.

وی افزود: سال گذشته چهار تن سمنوی نذری در این موکب طبخ و میان مردم توزیع شد، اما امسال با افزایش مشارکت خیران، نیکوکاران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در شهرستان فردیس، میزان پخت و توزیع سمنو به هفت تن افزایش یافته است.

مسئول موکب حضرت فاطمه‌الزهرا(س) با اشاره به تدارکات گسترده این آیین اظهار کرد: خادمان موکب از ۱۴ روز پیش فعالیت خود را برای آماده‌سازی مواد اولیه، تهیه اقلام مورد نیاز، فراهم کردن مقدمات پخت و برپایی موکب آغاز کردند تا این مراسم با آمادگی کامل برگزار شود.

ذوالفقاری ادامه داد: پخت هفت تن سمنوی نذری حاصل تلاش شبانه‌روزی خادمان، همراهی خیران و مشارکت مردمی است که با عشق و ارادت به حضرت فاطمه زهرا(س)، در این سنت مذهبی سهیم شده‌اند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای توزیع گسترده این نذری نیز انجام شده است، گفت: از صبح فردا، ۱۲ هزار پرس سمنوی نذری میان مردم و عزاداران حضرت زهرا(س) توزیع خواهد شد و خادمان موکب پس از این اقدام، خدمت‌رسانی خود را در ایام فاطمیه به پایان می‌رسانند.

آیین پخت سمنوی نذری در فردیس، افزون بر جنبه اطعام و نذر، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و همدلی مردم در پاسداشت مناسبت‌های مذهبی است؛ سنتی که طی ۱۶ سال گذشته با تلاش خادمان و پشتیبانی خیران استمرار یافته و نسل‌های مختلف را در برپایی مراسم عزاداری حضرت زهرا(س) گرد هم آورده است.