به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان اِوز گفت: ساخت پایگاه خیرساز امداد و نجات هلال‌احمر در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و زیربنای ۲۰۰ مترمربع در ورودی روستای محلچه از سمت اوز (دوراهی قدیم اَرَد) آغاز شد.

حمیدرضا رشیدی افزود: راه‌اندازی پایگاه امداد و نجات شهرستان اوز، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های امدادی، افزایش توان عملیاتی نیرو‌های امدادی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در منطقه به شمار می‌رود.