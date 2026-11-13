به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به گفته مدیرکل هواشناسی استان همدان ۶۸.۲ میلی‌متر بارش در این استان از ابتدای سال آبی جاری تا کنون گزارش شده است

آقای مهدی رضایی با بیان گزارشی از وضعیت بارش‌ها و شرایط اقلیمی استان همدان تصریح کرد: مقدار بارش دریافتی این استان به ۶۸.۲ میلی‌متر رسیده، در حالی که میانگین بلندمدت بارش در این بازه زمانی ۴۱.۷ میلی‌متر بوده است.

او با بیان اینکه میزان بارش استان نسبت به میانگین بلندمدت ۲۶.۵ میلی‌متر افزایش داشته است گفت: این مقدار معادل ۶۴ درصد افزایش نسبت به شرایط نرمال بلندمدت است.

آقای رضایی با اشاره به وضعیت بارش شهرستان‌های استان نسبت به میانگین بلندمدت تصریح کرد: همه شهرستان‌های استان همدان در وضعیت افزایشی نسبت به میانگین بلندمدت قرار دارند و درگزین و رزن از شهرستان‌های هستند که افزایش بارش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: در بسیاری از سال‌ها بارش‌های مؤثر استان از نیمه آبان به بعد آغاز می‌شود و بارش‌های اخیر از این نظر اهمیت قابل توجهی دارد.