

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین گروه از کاروان اعزامی ایران به مسابقات کشور‌های عضو شانگهای امروز به مسکو رسید و تیم‌های ملی شطرنج و جودو وارد شهر مسکو شدند.

عصر امروز جمعه ۲۲ ابان قرار است که افتتاحیه رسمی این مسابقات در استادیوم چکالوف آرنا برگزار شود و الیاس پرهیزکار جودوکار تیم ملی کشورمان به همراه مبینا علی‌نسب پرچم داران کاروان ایران در رژه افتتاحیه هستند.

کاروان ایران به نام «شهید خامنه‌ای» با ۶۸ ورزشکار در شش رشته ورزشی در این مسابقات حضور دارد.

اولین دوره این مسابقات از ۲۲ آبان الی ۳ آذر به میزبانی شهر مسکو و با حضور کشور‌های عضو شانگهای و چندین کشور میهمان برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این مسابقات از ساعت ۱۸ امروز جمعه به وقت محلی برگزار می‌شود.

رشته‌های تنیس روی میز، شطرنج، جودو، صخره‌نوردی، ژیمناستیک و شمشیربازی از کشورمان در این دور از بازی‌ها حضور دارند.