امام جمعه موقت سمنان بر هوشمندی مسئولان، وحدت مردم و مقابله با توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام محمدعلی قدس‌پور در خطبه‌های نماز جمعه سمنان با تأکید بر لزوم تعامل ، هوشمندی و اخلاص در عمل و با قدردانی از خدمات دولتمردان و مسئولان گفت : مدیران باید در تقوای حاکمیتی و مدیریت موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای، به‌ویژه در حوزه آب شرب و هوش مصنوعی، هوشمندانه عمل کنند تا غافلگیر نشوند.

امام جمعه موقت سمنان تصریح کرد : غافلگیر نشدن در برابر توطئه‌های دشمنان ، حفظ اسرار و جلوگیری از افشای آن و امیدآفرینی در جامعه از موضوعاتی است که باید مد نظر مردم و مسئولان باشد.

حجت‌الاسلام قدس‌پور با تأکید بر ضرورت دقت مردم در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها، وحدت کلمه و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب را ضروری دانست و بر پیشگیری از نفاق و تداوم حضور مردم در اجتماعات شبانه تأکید کرد

خطیب جمعه سمنان با اشاره به رشادت‌ها و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در سالروز شهادت آن حضرت گفت : اجتماعات شب های اقتدار که با اشک فاطمی و حماسه علوی درآمیخته است ، جلوه‌هایی افتخارآفرین از حضور و مقاومت مردم را به نمایش گذاشته است.

امام جمعه موقت سمنان با اشاره به نتایج انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران قدرتی فرامنطقه‌ای و شکست‌ناپذیر است و با توکل به خداوند و هدایت رهبری، اثرگذار و پیروز خواهد بود.

وی همچنین با یادآوری سفر رهبر شهید به سمنان و سخنان ایشان درباره مردم این استان ، به ویژگی‌هایی همچون تدین، دانش‌پژوهی و حضور فعال مردم این استان در میدان‌های انقلاب اسلامی اشاره و بر توجه ویژه به مسئله آب تأکید کرد و گفت : تجهیز ابزار‌های پاسخگویی ادارات به فناوری‌های روز، از جمله تلفن گویای هوشمند، برای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم لازم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرد و با اشاره به اهمیت فضای مجازی، دقت و هوشیاری در انتشار مطالب مرتبط با موضوعات و مشکلات اجتماعی را خواستار شد.