به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امام جمعه فریدونکنار با تأکید بر ضرورت گرامیداشت چهار مناسبت مهم دینی، پاسداشت غدیرخم، عاشورا، نیمه شعبان و فاطمیه را برای بقای مکتب تشیع و معارف اهل‌بیت (ع) ضروری دانست.

حجت‌الاسلام ابراهیمیان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت: برای اینکه شیعه و مکتب اهل‌بیت (ع) باقی بماند، باید چهار مناسبت غدیرخم، عاشورا، نیمه شعبان و فاطمیه را گرامی بداریم.

وی افزود: تبیین سیره فاطمی می‌تواند در ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و تقویت فرهنگ دینی در جامعه نقش مهمی داشته باشد.

امام جمعه فریدونکنار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مردم غزه، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت: مردم غزه علاوه بر جنگ و آوارگی، با تشنگی و گرسنگی روبه‌رو هستند و رژیم صهیونیستی مانع کمک‌رسانی به آنان می‌شود.

ابراهیمیان همچنین از نام‌گذاری روز‌های جمعه تا یکشنبه از سوی جبهه حماس به‌عنوان روز جهانی دفاع بین‌المللی از حقوق مردم غزه خبر داد و افزود: همه آزادگان جهان باید در حمایت از مردم مظلوم این منطقه صدای خود را بلند کنند.