سقوط یک دستگاه خودروی سمند سورن به دره در محور سردشت – میرآباد، حوالی روستای هلوه، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در پی سقوط یک دستگاه خودروی سمند سورن به دره در محور سردشت – میرآباد، حوالی روستای هلوه، پنج نفر مصدوم شدند.

حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۲:۳۶ روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سمند سورن به دره در محور سردشت – میرآباد دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات نلاس هلال‌احمر شهرستان سردشت به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

محبوبی در پایان گفت: این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.