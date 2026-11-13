مستند «چِشِ سو»، روایتی شاعرانه از بدرقه آقای شهید ایران، از شبکه یک و فیلم سینمایی «رویای رسیدن»، روایت تلاش مادری برای ساختن آینده‌ای روشن، از شبکه دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «چِشِ سو»، با روایتی متفاوت از بدرقه آقای شهید ایران، خلوت یک مادر روستایی را به تصویر می‌کشد که از حضور در میان جمعیت بازمانده، اما دلش همراه موج مردمی است که برای وداع آمده‌اند.

این مستند روایتی متفاوت از مراسم بدرقه آقای شهید ایران است که در آن، خلوت مادری روستایی در شمال کشور با حال‌وهوای مردمی که برای وداع آمده‌اند، پیوند می‌خورد.

مستند «چِشِ سو»، با نگاهی شاعرانه، تلاقی دلتنگی و حماسه را در فضای روستایی زیبا در شمال کشور روایت می‌کند و از زاویه‌ای متفاوت به حال‌وهوای این بدرقه می‌پردازد.

«چِشِ سو» امروز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «رویای رسیدن» با محوریت مفاهیمی همچون ایثار مادرانه، پشتکار و امید، امروز ساعت ۱۷ از شبکه دو پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «رویای رسیدن» داستان دختری از خانواده‌ای کم‌برخوردار در اندونزی است که با حمایت و ایستادگی مادرش، مسیر دشوار تحصیل را طی می‌کند و برای رسیدن به آرزو‌های علمی خود تلاش می‌کند.

این فیلم محصول سال ۲۰۱۶ اندونزی، داستان سافیرا، دختری از خانواده‌ای فقیر در دامنه کوه گونونگ کیدول را روایت می‌کند که پدر و مادرش تلاش می‌کنند با فراهم کردن زمینه تحصیل، آینده‌ای متفاوت برای او رقم بزنند.

پس از درگذشت پدر، مادر سافیرا مسیر حمایت از دخترش را ادامه می‌دهد و او با وجود دشواری‌های فراوان، قدم‌به‌قدم مسیر تحصیل و علم را دنبال می‌کند و برای رسیدن به آرزوهایش در حوزه کیهان‌شناسی تلاش می‌کند.