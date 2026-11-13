خطیب جمعه قم با تأکید بر آمادگی ملت ایران و نیرو‌های مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید و تعرض دشمن گفت: دوران بزن‌ دررو و تلافی‌های مقطعی به پایان رسیده است و اگر دشمن دست به تعرض بزند، پاسخ ایران زلزله‌ای بنیان‌کن و بازدارنده خواهد بود.

پاسخ ایران به هرگونه تعرض دشمن، زلزله‌ای بنیان‌کن و بازدارنده خواهد بود

پاسخ ایران به هرگونه تعرض دشمن، زلزله‌ای بنیان‌کن و بازدارنده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم با قدردانی از حضور مردم در تجمعات خیابانی اظهار کرد: رجزخوانی‌های خباثت‌آلودی از جبهه دشمنان شنیده می‌شود، اما کسانی که پشت در‌های تنگه هرمز گرفتار شده‌اند باید بدانند در صورت هرگونه تعدی به کشورمان، جهان شاهد صحنه‌ای خواهد بود که تاکنون نظیر آن را تجربه نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران پیرو نسل امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و مکتب عاشورای حسینی است، افزود: مردم ایران آموزه‌های دینی و تجربه‌های تاریخی خود در مواجهه با دشمن را به‌خوبی می‌شناسند و در میدان نبرد، پاسخ‌های کوبنده‌ای به متجاوزان خواهند داد.

امام جمعه قم با اشاره به تلاش دشمن برای شکستن انسجام و اراده ملت ایران از طریق تهدید و ارعاب تصریح کرد: دشمن درمانده تصور می‌کند با تهدید می‌تواند صفوف مستحکم ملت ایران را در هم بشکند، در حالی که ملت ما بر اساس آموزه‌های قرآن کریم هر زمان فرمانده کل قوا لازم بدانند، توانمندی‌ها و امکانات مورد نیاز را برای مقابله با دشمن فراهم و تولید خواهد کرد.

آیت‌الله سعیدی با خطاب قرار دادن اتاق‌های فکر مستکبران و سردمداران آنها گفت: دوران بزن‌ دررو و تلافی‌های مقطعی و مرحله‌ای به پایان رسیده است و پاسخ ما تلافی نخواهد بود، بلکه زلزله‌ای بنیان‌کن و بازدارنده خواهد بود.

وی تأکید کرد: ما میدان نبرد را آن‌گونه که دشمن طراحی می‌کند، پیش نخواهیم برد و دست ملت ایران از جایی به سوی دشمن دراز خواهد شد که در محاسبات ژنرال‌ها و فرماندهان آنها نمی‌گنجد؛ خشم ملت نیز از مسیری به سراغ آنان خواهد رفت که تصورش را نمی‌کنند.

خطیب جمعه قم با اشاره به توان دفاعی و نظامی کشور افزود: ضربات ملت ایران بنیان قدرت دشمن را به لرزه درخواهد آورد و حملات نیرو‌های مسلح، متجاوزان را وادار خواهد کرد سنگر به سنگر عقب‌نشینی کنند.

وی در ادامه با هشدار به دشمنان جمهوری اسلامی درباره هرگونه تعرض به حریم رهبر انقلاب اسلامی گفت: دست‌اندازی به حریم رهبری تنها عبور از یک خط قرمز نیست، بلکه منطقه را به قتلگاه متجاوزان تبدیل خواهد کرد و هر دستی که به سوی رهبر انقلاب دراز شود، قطع و قرارگاه شیطانی دشمن ریشه‌کن خواهد شد.

آیت‌الله سعیدی در پایان با خطاب قرار دادن سران طاغوتی و فرماندهان رژیم آمریکا خاطرنشان کرد: ملت ایران به دشمنان هشدار می‌دهد با آتش بازی نکنند؛ رهبر انقلاب تنها نیست و اگر دستی برای ریختن خون ایشان از آستین دشمن بیرون بیاید، پاسخ ایران نه محدودیت جغرافیایی خواهد شناخت و نه مرز‌های دیپلماتیک و نتیجه آن پایان حضور دشمن در منطقه خواهد بود.