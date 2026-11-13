برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب، سرفصل ویژه برنامه‌های سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است که از فردا کلید می‌خورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما مراسم آغاز هفته کتاب امسال روز شنبه بیست وسوم آبان، در یکی از روستاهای دوستدار کتاب، روستای «فرخ‌آباد استان البرز» برگزار می‌شود.

برگزاری بیش از ۴۰ نشست تخصصی، پویش های کتاب و کتابخوانی، اختتامیه جشنواره داستان شش‌کلمه‌ای «فرشته‌های میناب»، اجرای طرح فصلی کتاب‌فروشی‌ها و اختصاص یارانه ۲۰ درصدی خرید کتاب از دیگر برنامه‌های این دوره به شمار می رود.

برگزاری همایش «امین زبان فارسی» ویژه برنامه بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، از برنامه‌های این هفته است که روز دوشنبه بیست و پنج آبان، برگزار خواهد شد.

برنامه های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» در سراسر کشور برگزار می‌شود.