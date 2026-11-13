سخنگوی اورژانس استان اصفهان، گفت: بیمار ۲۱ ساله دیالیزی در روستای کلوسه، منطقه پشتکوه فریدون‌شهر، با تلاش ۱۲ ساعته اورژانس نجات یافت.

به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه نیمه‌شب چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، وضعیت یک خانم ۲۱ ساله دیالیزی در روستای کلوسه، منطقه پشتکوه فریدون‌شهر، وخیم گزارش شد گفت: زمان انجام دیالیز این بیمار به تأخیر افتاده بود و با ضعف و بی‌حالی و تنگی نفس شدید مواجه شده بود.

عباس عابدی افزود: به دلیل بارش، بخش‌هایی از مسیر تخریب و مسدود شده بود، اما با این وجود، واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان ادامه داد: کارشناسان اورژانس برای دسترسی به بیمار و انتقال او به مرکز درمانی، مسیری دشوار را در پیش گرفتند. این مأموریت نفس‌گیر حدود ۱۲ ساعت به طول انجامید. تلاش کارشناسان از نیمه‌شب تا ظهر ادامه داشت.

عابدی گفت: کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به بیمار، اقدامات لازم را انجام دادند و سپس بیمار را برای ادامه درمان به بیمارستان رسول اکرم (ص) فریدون‌شهر منتقل کردند.