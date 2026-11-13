بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به سال ۱۴۰۴، نسبت مالکیت مسکن در مناطق شهری با ثبت رقمی بی‌سابقه در دو دهه گذشته به بالای ۷۰ درصد رسید و سهم مستأجران نیز با سیر نزولی مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نتایج گزارش هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته، حکایت از آن دارد که حدود ۷۰.۶۸ درصد از خانوارهای شهری در مسکن ملکی خود سکونت دارند؛ آماری که برای نخستین بار در دو دهه اخیر از کانال ۷۰ درصد عبور کرده است.

این شاخص که در سال‌های پیشین نوسانات محدودی را تجربه کرده بود، اکنون با جهشی قابل‌توجه روبه‌رو شده است. در مناطق روستایی نیز شرایط به گونه‌ای است که بیش از ۹۰ درصد خانوارها صاحب‌خانه هستند.

بررسی آمارهای تفکیکی نشان می‌دهد که از کل سهم مالکیت شهری، بخش عمده‌ای مربوط به مالکیت هم‌زمان عرصه و اعیان بوده و سهم مالکیت اعیان نیز به ۱.۲ درصد رسیده است که این امر بازتاب‌دهنده نتایج مثبت واگذاری واحدها در قالب طرح‌های حمایتی مسکن نظیر مسکن ملی به شمار می‌رود.

هم‌زمان با این رشد مثبت در تندیس مالکیت مسکن، نسبت خانوارهای مستأجر در نقاط شهری سیر نزولی به خود گرفته و به زیر ۲۳ درصد کاهش یافته است تا نشانه‌ای از تغییرات رو به جلو در بازار سرپناه کشور باشد.