کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56799047"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5965449/56799047?width=600&height=350"></script></div> در شهرستان بهارستان نیز، آئین عزاداری و حرکت دسته‌های سینه‌زنی با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایت‌مدار در شهرها و روستاهای این شهرستان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در پایان این مراسم با حضور در نماز جمعه، این آیین سوگواری را به پایان رساندند.

همچنین عزاداران فاطمی در دماوند با برپایی دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی، در سوگ شهادت دخت نبی مکرم اسلام(ص) به عزاداری پرداختند و ارادت خود را به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) ابراز کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56799104"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5965449/56799104?width=600&height=350"></script></div> مراسم عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور دسته جات سینه زنی و عزاداری از میدان امام خمینی (ره) تا مسجد جامع شهر دماوند برگزار شد.

عاشقان اهل بیت (ع) در شهریار نیز در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا س، با تشکیل دسته عزاداری و تجمع ، عزاداری کردند.

در این مراسم حجت الاسلام محمد شجاعی کارشناس مذهبی با اشاره به مقام حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) بر ضرورت الگوبرداری از سیره و زندگی حضرت زهرا (س) تاکید کرد.