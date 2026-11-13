کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56799047"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5965449/56799047?width=600&height=350"></script></div> در شهرستان بهارستان نیز، آیین عزاداری و حرکت دسته‌های سینه‌زنی با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایت‌مدار در شهرها و روستاهای این شهرستان برگزار شد.شرکت‌کنندگان در پایان این مراسم با حضور در نماز جمعه، این آیین سوگواری را به پایان رساندند.



مراسم عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور دسته جات سینه زنی و عزاداری از میدان امام خمینی (ره) تا مسجد جامع شهر دماوند برگزار شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56799104"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5965449/56799104?width=600&height=350"></script></div> همچنین عزاداران فاطمی در دماوند با برپایی دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی، در سوگ شهادت دخت نبی مکرم اسلام(ص) به عزاداری پرداختند و ارادت خود را به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) ابراز کردند.مراسم عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور دسته جات سینه زنی و عزاداری از میدان امام خمینی (ره) تا مسجد جامع شهر دماوند برگزار شد.

عاشقان اهل بیت (ع) در شهریار نیز در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا س، با تشکیل دسته عزاداری و تجمع ، عزاداری کردند.