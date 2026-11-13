رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بررسی ابعاد حادثه یکی از سکو‌های گازی پارس جنوبی، بر سلامت کامل همه کارکنان و بی‌تأثیربودن این حادثه بر روند سوخت‌رسانی و تأمین گاز زمستانی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موسی احمدی در تشریح جزئیات بازدید از منطقه پارس جنوبی با اشاره به دغدغه‌های کمیسیون انرژی در زمینه تأمین سوخت زمستانی کشور گفت: این بازدید به دنبال اتفاقی بود که سه‌شنبه شب در یکی از سکو‌های گازی رخ داد. با توجه به دغدغه جدی کمیسیون درباره پایداری گاز زمستانی، در نخستین ساعات صبح، روند خدمات‌رسانی و تأمین سوخت کشور از نزدیک رصد شد.

وی با اشاره به اینکه دلیل دقیق حادثه هنوز مشخص نیست، افزود: تیم‌های تخصصی و کارشناسی بلافاصله وارد عمل شده و بررسی‌های فنی را آغاز کرده‌اند تا ابعاد و ریشه‌های این اتفاق به‌دقت مشخص شود.

جبران ظرفیت ازدست‌رفته

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه خلل و تأثیری در روند سوخت‌رسانی به کشور ایجاد نکرده است، تصریح کرد: ظرفیت گازی که به‌طور موقت با خروج این سکو از چرخه تولید ازدست‌رفته بود، با تدبیر و برنامه‌ریزی بسیار مناسب نیرو‌های پرتلاش صنعت نفت در دیگر فاز‌ها و سکوها، نه‌تنها به‌طور کامل جبران و احیا شد، بلکه نزدیک به ۳ میلیون مترمکعب گاز مازاد بر آن نیز از یکی دیگر از فاز‌ها وارد چرخه بهره‌برداری شد.

احمدی با ابراز خرسندی از عدم بروز تلفات انسانی در این حادثه یادآور شد: با وجود شرایط نامساعد جوی، شرکت نفت و گاز پارس با استفاده از همه ظرفیت‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی ازجمله قایق‌های نجات، تمهید‌های لازم را به کار گرفت تا نیرو‌های انسانی حاضر در سکو به سلامت کامل به ساحل منتقل شوند.

وی با قدردانی از تدبیر و مدیریت جهادی کارکنان صنعت نفت در مدیریت بحران پیش‌آمده، تأکید کرد: مسائل فنی و تخصصی این حادثه به‌شکلی مطلوب مدیریت شد، اما وظیفه ذاتی کمیسیون انرژی مجلس، پیگیری دقیق موضوع برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی و همچنین به حداقل رساندن زمان جبران در صورت وقوع اتفاق‌های مشابه است.