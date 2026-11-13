با اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» در استان سمنان در ۵ پرونده مهم حقوقی و کیفری سازش برقرار شد و یک شاکی از قصاص عضو گذشت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از سازش در پنج پرونده مهم حقوقی و کیفری قابل مصالحه با ارزش مالی بیش از ۹۷ میلیارد تومان در حوزه‌های قضایی دامغان و گرمسار و همچنین گذشت شاکی از قصاص عضو، همزمان با اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری با اشاره به اهمیت این پرونده‌ها از حیث نوع جرم، ارزش مالی، ماهیت اختلافات و تعدد اصحاب دعوا افزود: بخشی از این پرونده‌ها در شعبه ۱۱ شورای حل اختلاف زندان دامغان و بخشی دیگر در شعب نهم و دوم شورای حل اختلاف گرمسار مورد رسیدگی قرار گرفت که با بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌و‌گو و میانجی‌گری، زمینه حصول توافق و پایان اختلافات به صلح و سازش فراهم شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در یکی از پرونده‌ها نیز با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر، شاکی از حق قصاص عضو گذشت کرد و بدین ترتیب زمینه سازش و جلوگیری از پیامد‌های ناشی از اجرای حکم فراهم شد.

حجت‌الاسلام اکبری با تأکید بر جایگاه شورا‌های حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی افزود: فعالیت این شورا‌ها در کنار رسیدگی‌های قضایی، نقش مهمی در کاهش اختلافات، پیشگیری از گسترش دعاوی و جرایم، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی بر طرفین و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری، مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه داشته است.