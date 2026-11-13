روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرد: سیلاب شدید با حجم کم سابقه‌ای از رسوبات، علاوه بر افزایش شدید کدورت آب مخزن سد دز، موجب بروز محدودیت‌هایی در عملکرد واحد‌های نیروگاهی سد و کاهش ظرفیت تخلیه آب به پایین‌دست شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان روز جمعه در اطلاعیه‌ای با بیان اینکه پس از وقوع یکی از شدیدترین سیلاب‌های پاییزی تاریخ حوضه آبریز سد دز در ۱۶ آبان‌ سال جاری حجم کم‌سابقه‌ای از رسوبات به همراه جریان‌های سیلابی وارد مخزن سد دز شد، اعلام کرد: این سیلاب علاوه بر افزایش شدید کدورت آب مخزن، موجب بروز محدودیت‌هایی در عملکرد واحدهای نیروگاهی سد و کاهش ظرفیت تخلیه آب به پایین‌دست شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شدت بالای جریان‌های سیلابی و وقوع بارش‌های سنگین در ابتدای فصل بارندگی، پس از یک دوره طولانی خشکی، زمینه تشدید فرسایش سطحی و انتقال مقادیر قابل‌توجهی از رسوبات حوضه آبریز به مخزن سد را فراهم کرده است.

بنا به این گزارش، حجم و غلظت بالای رسوبات ورودی، شرایط ویژه‌ای را در بهره‌برداری از تأسیسات نیروگاهی سد دز ایجاد کرده است؛ این تأسیسات علاوه بر تولید انرژی برقابی از مسیرهای اصلی انتقال آب مخزن و تامین نیازهای پایین‌دست محسوب می‌شوند.

در این اطلاعیه آمده است: در پی بروز این شرایط، مدیرعامل، معاونان و تیم‌های فنی سازمان آب و برق خوزستان با حضور میدانی در سد دز، ضمن بررسی وضعیت مخزن، تاسیسات نیروگاهی و محدودیت‌های ایجادشده در تخلیه آب، راهکارهای فنی و عملیاتی برای بازیابی ظرفیت خروجی سد را مورد بررسی و اجرا قرار دادند.

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان در این اطلاعیه اضافه کرد: به همین منظور تیم‌های تخصصی و عملیاتی سازمان با اجرای اقدامات فنی ویژه موفق به رفع بخشی از محدودیت‌های عملکردی واحدهای نیروگاهی شدند؛ بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این اقدامات، ظرفیت انتقال آب از سد بهبود یافته و بخشی از محدودیت‌های کمی در تامین آب پایین‌دست برطرف شود.

بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، به دلیل حجم بالای رسوبات واردشده به مخزن و استمرار آثار آن بر کیفیت آب، بهبود شرایط کیفی خروجی سد نیازمند زمان بیشتری خواهد بود لذا، مدیریت هم‌زمان کمیت و کیفیت آب خروجی، با اولویت تامین پایدار نیازهای پایین‌دست و حفظ ایمنی تاسیسات، در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

این اطلاعیه می‌افزاید: سیلاب ۱۶ آبان‌ماه از نظر شدت جریان در ایستگاه‌های بالادست و ورودی سد دز، در زمره بزرگ‌ترین سیلاب‌های ثبت‌شده در فصل پاییز قرار دارد؛ ویژگی متمایز این رخداد، هم‌زمانی شدت بالای سیلاب با شرایط ابتدای فصل بارندگی و انتقال گسترده رسوبات از سطح حوضه آبریز بوده است.

سازمان آب و برق خوزستان با استمرار پایش شرایط مخزن، کیفیت آب و عملکرد واحدهای نیروگاهی، اقدامات فنی لازم برای بازیابی کامل ظرفیت خروجی سد و کاهش آثار ناشی از ورود رسوبات را ادامه خواهد داد.