امام‌جمعه پلدشت با تأکید بر جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از حق و عدالت، ایام فاطمیه را فرصتی برای ترویج ارزش‌های دینی و حمایت از مظلومان دانست.

ایام فاطمیه، فرصتی برای دفاع از حق و مظلومان است

ایام فاطمیه، فرصتی برای دفاع از حق و مظلومان است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت، با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و ایام فاطمیه، بر ضرورت تبیین سیره اخلاقی و اجتماعی آن حضرت تأکید کرد و گفت: سیره حضرت زهرا (س) الگویی ماندگار در دفاع از حق، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری است.

وی افزود: ایام فاطمیه فرصتی برای تقویت ارزش‌های دینی، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ ایثار و حمایت از مظلومان است.

امام‌جمعه پلدشت در ادامه با اشاره به هدف قرار گرفتن یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک از سوی آمریکا، اظهار کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این اقدام، رادار‌های هشدار اولیه در بحرین را هدف قرار داده و منهدم کردند.

جمشیدی با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت ملی و توان بازدارندگی کشور تصریح کرد: صیانت از تمامیت ارضی و مقابله با اقدامات تجاوزکارانه از ضرورت‌های دفاعی کشور است و نیرو‌های مسلح در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، پاسخ قاطع خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به بحران انسانی در غزه و جنوب لبنان، رنج کودکان، آوارگان و خانواده‌های بی‌پناه در سرمای زمستان را آزمونی برای وجدان بشری دانست و گفت: سکوت مجامع جهانی در برابر این فجایع با ادعا‌های حقوق بشری سازگاری ندارد.

امام‌جمعه پلدشت با اشاره به طوفان و بارندگی‌های شدید در غزه اظهار کرد: مردمی که پس از ماه‌ها جنگ به چادر‌های ناامن پناه برده‌اند، اکنون با سیلاب، سرمای شدید، کمبود سوخت و نبود امکانات اولیه زندگی مواجه‌اند؛ شرایطی که ابعاد بحران انسانی را گسترش داده است.

وی ادامه داد: تداوم تلفات انسانی، باقی ماندن پیکر قربانیان زیر آوار و محدودیت دسترسی به کمک‌های بشردوستانه نشان می‌دهد که آتش‌بس به‌تنهایی نتوانسته است به رنج مردم غزه پایان دهد.

جمشیدی با استناد به خطبه ۲۷ نهج‌البلاغه، بر ضرورت احساس مسئولیت در برابر مظلومان تأکید کرد و گفت: در نگاه امیرالمؤمنین علی (ع)، اندوه در برابر مصائب انسان‌های مظلوم، نشانه مسئولیت اخلاقی است و این همدردی باید به حمایت عملی و دفاع از کرامت انسانی منجر شود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت جنوب لبنان، تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌ها، آوارگی خانواده‌ها و آسیب دیدن مراکز درمانی را از پیامد‌های سنگین جنگ دانست و بر ضرورت حمایت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده، تأکید کرد.