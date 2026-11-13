به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در تجمع باشکوه مردمی که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و تجلیل از توانمندی‌های دفاعی کشور برگزار شد، با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و محور مقاومت اظهار کرد: حضرت زهرا (سلام الله علیها) با بصیرتی بی‌نظیر برای دفاع از ولایت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) به میدان آمدند تا به تاریخ بیاموزند در دفاع از ولایت هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست و ولایت، اساس دین و ستون خیمه اسلام است.

وی با اشاره به الگوگیری از سیره فاطمی افزود: امروز ملت قهرمان ایران و شیعیان با اتکا به همین الگوی نورانی، در دفاع از آرمان‌های انقلاب و ولایت فقیه هیچ خط قرمزی نمی‌شناسند؛ زنان، مادران شهدا و آحاد مردم بصیر ایران با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود ثابت کرده‌اند که در پایبندی به عهد خود با نظام اسلامی راسخ و استوارند.

امام جمعه تبریز با هشدار به توطئه‌های مستکبران و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: دشمنان بدانند که این ملت، پیرو مکتب عاشورا است؛ ملتی که در سخت‌ترین شرایط، رودروی استکبار جهانی ایستاده است. امروز رابطه ما با دوستان انقلاب استوار است، اما در برابر شیطان بزرگ یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی هیچ راه مصالحه و عقب‌نشینی وجود ندارد و هرگونه تسلیم در برابر محاسبات دشمنان، خیانت به ارزش‌های الهی است.

وی با تأکید بر اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد گفت: همه برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های دولت خدمتگزار باید در راستای حمایت از اقتدار و استواری کشور تنظیم شود. رهبر معظم انقلاب بارها با صلابت راه را نشان داده‌اند و امروز نیروهای مسلح قهرمان ما، شامل ارتش سرافراز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مردمی و مدافعان امنیت در اوج آمادگی و اقتدار قرار دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از دستاوردهای خیره‌کننده نیروی هوافضای سپاه بیان کرد: افتتاح و رونمایی از دستاوردهای نوین دفاعی و موشکی، مایه عزت و مباهات ملت ایران و ناامیدی دشمنان است. امروز به برکت مجاهدت رزمندگان اسلام، جبهه مقاومت در اوج اقتدار است و صهیونیست‌ها و حامیان غربی‌شان در بن‌بست کامل به سر می‌برند.