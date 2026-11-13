مراسم یادواره شهدای منطقه مسجد فاطمه‌الزهرا (س) با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم یادواره شهدای منطقه مسجد فاطمه‌الزهرا (س) با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در بخشی از این مراسم، جوانان بنی‌هاشم با برگزاری آیین تشییع نمادین تابوت حضرت فاطمه‌الزهرا (س)، به مقام والای دخت گرامی پیامبر اسلام (ص) ادای احترام کردند.

حجت‌الاسلام فیاضی نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی، در این آیین با اشاره به شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه‌الزهرا (س) گفت: حضرت فاطمه (س) الگوی بی‌بدیل ایمان، بصیرت، ولایت‌مداری، عفاف و ایستادگی در راه حق هستند و سیره زندگی ایشان باید سرمشق نسل جوان قرار گیرد.

او همچنین با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده تأکید کرد.

این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منطقه و تجدید میثاق حاضران با آرمان‌های شهدا به پایان رسید.