استاندار خوزستان در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در شهرستان کارون، با تأکید بر اینکه خوزستان سرزمین مقاومت و دژ تسخیرناپذیر در برابر دشمن است، انسجام ملی و ایستادگی را رمز پیروزی ملت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام که محله اسلام‌آباد آغاز و تا میدان امام علی (ع) در شهرستان کارون ادامه یافت، گفت: وقتی چنین جمعیتی را با این شور، احساسات و اعتقاد می‌بینیم، به خود می‌بالیم که چنین مردمی در استان عزیز ما و در جای‌جای آن از اقوام مختلف حضور دارند و این‌چنین در دفاع از دین، اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و سرزمین خود ایستاده‌اند.

وی با قدردانی از مردم شریف اهواز و کارون افزود: این مردم مقاوم و وفادار امروز شهیدانمان را اینچنین پرشور بدرقه کردند. شهیدانی که به ظاهر گمنام هستند اما در آسمان خوش‌نام و شهره‌اند و با این عظمت و شور و احساسات پاک، به آسمان عروج کردند. آفرین بر این مردم شهیدپرور، انقلابی و ولایت‌مدار.

استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه قرآن و اهل‌بیت (ع) به عنوان چراغ‌های فروزان هدایت تصریح کرد: مردم انقلابی و همیشه در صحنه کارون و اهواز امروز بار دیگر با صدای رسا نشان دادند که بر همان مسیری که پیامبر اکرم(ص) فرمود، محکم و استوار ایستاده‌اند و با آرمان‌های امام راحل و شهیدان سرفراز، تا ابد پایدار خواهند ماند.

موالی‌زاده با تأکید بر تبعیت از رهبری معظم انقلاب بیان کرد: شما امروز در این مکان آمده‌اید و در مسیر تبعیت از رهبر عزیز، حکیم و خلف صالح امام شهیدان، با ایشان تجدید بیعت کرده‌اید و اعلام می‌کنید که همان‌گونه که رزمندگان در میدان رزم با رشادت و شجاعت دشمن را به زانو درآوردند، امروز نیز در این میدان ایستاده‌اید.

وی با اشاره به تأسی از سیره امیرمؤمنان (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: امروز همه اقشار مردم از شیوخ، سادات، بزرگان و اقشار مختلف، در کنار یکدیگر آمده‌اند تا بگویند که خوزستان عزیز ما سرزمین مقاومت و دژ تسخیرناپذیر در برابر دشمن است و این شهدای پاک، بر دستان شما تا دروازه‌های بهشت بدرقه می‌شوند.

استاندار خوزستان با تأکید بر وحدت و انسجام ملی گفت: امروز به فضل خداوند متعال و در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور محترم، دولت خدمتگزار، مجلس، قوه قضائیه و نیروهای مسلح، همه محکم، منسجم، یکپارچه، همدل و همصدا در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم و رمز پیروزی ما دو چیز است؛ نخست انسجام و وحدت ملی که باید در مقابل دشمن ید واحده باشیم و دوم ایستادگی و مقاومت که تاکنون داشته‌ایم.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اهواز (ره) آیت‌الله نجم‌الدین طبسی از اساتید و فضلای حوزه علمیه حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین مداحی، شعرخوانی و یزله‌خوانی بخشی از برنامه‌های این مراسم بود که با هماهنگی مناسب و حضور چشمگیر دوستداران اهل بیت برگزار شد.