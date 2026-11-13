مشاور وزیر راه و شهرسازی با تشریح ابعاد مصوبه تمرکززدایی از کلان‌شهرها، تأکید کرد که این طرح محدودیتی برای تأمین مسکن ایجاد نمی‌کند و با وجود ممنوعیت احداث شهرک‌های جدید، ظرفیت‌های قانونی موجود پتانسیل پذیرش پنج میلیون نفر جمعیت جدید را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،علی اعطا، مشاور امور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی، با تشریح ابعاد مختلف مصوبه تمرکززدایی و ساماندهی از مجموعه شهری تهران و البرز اعلام کرد: جمعیت فعلی این دو استان حدود ۱۷ میلیون نفر است و بر اساس طرح‌های مصوب، ظرفیت جمعیت‌پذیری این محدوده حدود ۲۲ میلیون نفر تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ظرفیت پذیرش حدود پنج میلیون نفر دیگر فراهم است، تأکید کرد که مصوبه تمرکززدایی به‌هیچ‌وجه محدودیتی برای تأمین مسکن ایجاد نمی‌کند.

این مصوبه با سه رویکرد تمرکززدایی از طریق هماهنگی و زمان‌بندی اقدامات، پالایش عملکردی و متعادل‌سازی فعالیت‌ها تدوین شده و محدودیت‌های آن صرفاً ناظر بر مواردی است که بخواهد فراتر از چارچوب طرح‌های مصوب انجام شود.

به گفته وی، نیاز سالانه مسکن در استان‌های تهران و البرز ناشی از رشد طبیعی جمعیت است و تأمین آن از مسیرهای متعددی نظیر شهرک‌ها و شهرهای جدید، الحاق اراضی در چارچوب طرح‌های هادی روستایی، محدوده‌های شهری فعلی و بافت‌های فرسوده امکان‌پذیر خواهد بود.

اعطا همچنین با تأکید بر اینکه مصوبه هیأت وزیران نمی‌تواند قوانین مصوب مجلس را نقض کند، یادآور شد که این مصوبه صرفاً ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید و همچنین شهرک‌های مسکونی جدید را برای مدت سه سال ممنوع کرده است؛ اما مسیرهای قانونی دیگر مانند بازنگری طرح‌های جامع و افزایش محدوده شهرها از طریق الحاق اراضی مشمول این محدودیت نیستند.

وی با اشاره به اینکه در ماده دوم این مصوبه هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ممنوع شده است، تصریح کرد که این سازوکار بین‌دستگاهی برای کنترل جمعیت‌پذیری متناسب با ظرفیت‌های مصوب بوده و به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند بر قیمت مسکن تأثیر بگذارد.