

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی در خطبه‌های نماز جمعه ی امروز۲۲ آبان ۱۴۰۵ در مصلی الغدیر خرم آباد با اشاره به حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام در جنگ های اخیر با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت:پاسخ ایران اسلامی به تهدیدهای دشمن باید مقتدرانه باشد و ملت ایران به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت.

امام جمعه خرم آباد با اشاره به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود: هرگونه تهدید علیه ملت و رهبر معظم انقلاب باید با پاسخی فوری ،قاطع و بازدارنده مواجه شود و حقوق ملت در بهره‌مندی از ظرفیت راهبردی تنگه ی هرمز باید حفظ شود.



وی با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار دفاعی و هسته‌ای کشور افزود:ملت ایران انتظار دارد دستگاه دیپلماسی از مطالبات ملی عقب‌نشینی نکند؛غنی‌سازی هسته‌ای نباید متوقف یا از کشور خارج شود و درباره مسائل هسته‌ای و موشکی با دشمن جنایتکار مذاکره نخواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با گرامیداشت یاد و نام شهدای گمنام گفت: شهدای گمنام با گذشت ، ایثار و ایمان هویت و افتخار اسلام، ایران و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی هستند و مردم این سرزمین خود را مادر و خواهر این شهیدان می‌دانند.



خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به رشادت نیروهای مسلح به‌ ویژه رزمندگان هوافضا افزود: حماسه ی نیروهایی که با وجود مجروحیت خود را به میدان دفاع می‌رسانند و تا پای جان از تجهیزات و توان دفاعی کشور حفاظت می‌کنند، شایسته ثبت و روایت است.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین شاهرخی با اشاره به نقش فرزندان غیور لرستانی در این حماسه‌ها، از سلحشوری آنان قدردانی کرد و گفت: سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه،در نامه‌ای از غیرت و ایستادگی مردم لرستان قدردانی کرده است .



نماینده ولی‌فقیه در لرستان همچنین حضرت فاطمه زهرا(س) را الگوی بندگی، عفاف و ولایت‌مداری عنوان کرد و گفت: سیره ی حضرت زهرا(س) الگوی ماندگار ولایتمداری و ایستادگی در مسیر ایمان، تقوا و دفاع از ارزش های اسلامی و دینی است.



امام جمعه خرم‌آباد همچنین با انتقاد از احتکار و گران‌فروشی در شرایط جنگی گفت:برخورد با سودجویان و محتکرانی که معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، باید با جدیت دنبال شود.



وی همچنین با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف کارخانه پارسیلون، خواستار واگذاری تجهیزات و امکانات این مجموعه به افراد و مجموعه‌های دارای اهلیت برای رونق تولید و کاهش بیکاری در استان شد.



حجت‌الاسلام شاهرخی با گرامیداشت هفته ی کتاب و کتاب‌خوانی، از تلاش کتابداران قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر به اعتبارات کتابخانه‌ها در استان شد.



وی با اشاره به سالروز ارتحال علامه طباطبایی، خدمات علمی و آثار ماندگار این عالم برجسته، به‌ویژه تفسیر المیزان، را گرامی داشت.