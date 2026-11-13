به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین غبیشاوی امام جمعه آبادان در خطبه‌های نماز جمعه گفت: تحولات اخیر و جنگ تحمیلی موجب تزلزل آمریکا شده و نشان داد که ایستادگی ملت ایران و نیرو‌های مسلح کشور می‌تواند معادلات دشمنان را تحت تاثیر قرار دهد.

او با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات این کشور افزود: تغییر جریان‌های سیاسی و جابه‌جایی قدرت در آمریکا تفاوتی در رویکرد این کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند و آمریکا همچنان دشمن ملت ایران است.

امام جمعه آبادان با تاکید بر نقش حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: حضور مردم در میدان‌ها موجب تقویت اراده نیرو‌های مسلح می‌شود و دشمنان داخلی و خارجی باید بدانند که ملت ایران در برابر تهدید‌ها همچون جبهه‌ای فولادین ایستاده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی با اشاره به تلاش جریان‌های نفاق برای ایجاد انحراف در افکار عمومی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان نفاق چالش‌هایی را برای کشور ایجاد کرد و امروز نیز برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با ارائه آدرس‌های اشتباه، مردم را از مسیر اصلی منحرف کنند.

خطیب جمعه آبادان با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنه‌های حمایت از نظام و رهبری افزود: بیش از ۲۵۰ شب است که مردم با پرچم خون‌خواهی در میدان حضور دارند و بر همراهی خود با رهبر فرزانه انقلاب تاکید می‌کنند.

وی با اشاره به سیره و مجاهدت‌های حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این بانوی بزرگ اسلام به‌تنهایی در میدان دفاع از حق ایستادگی کرد و مجاهدت ایشان تا پای جان ادامه یافت و سرانجام به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار مردم مظلوم غزه گفت: در برابر فاجعه انسانی که در غزه در حال وقوع است نمی‌توان بی‌تفاوت بود و حرکت حماس در برابر دشمن، نمادی از ایستادگی و مقاومت است.

وی ادامه داد: کشور‌های خائن با جلوگیری از باز شدن مسیر‌های کمک‌رسانی، مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه می‌شوند.

امام جمعه آبادان با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه گفت: کتاب و کتاب‌خوانی باید در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه، همه بخش‌های جامعه باید تلاش کنند.