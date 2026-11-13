هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهرستان سلماس غرق در ماتم و عزاداری شد و مردم مؤمن و ولایت‌مدار این شهرستان با برپایی دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی، در سوگ شهادت دخت گرامی پیامبر اسلام (ص) به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهرستان سلماس غرق در ماتم و عزاداری شد و مردم مؤمن و ولایت‌مدار این شهرستان با برپایی دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی، در سوگ شهادت دخت گرامی پیامبر اسلام (ص) به خیابان‌ها آمدند.

در این مراسم اقشار مختلف مردم، هیئت‌های مذهبی، روحانیون، جوانان و عاشقان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با حضور پرشور در دسته‌های عزاداری، عشق و ارادت خود را به خاندان نبوت به نمایش گذاشتند.

عزاداران با سردادن نوحه‌های مذهبی، سینه‌زنی و سوگواری، یاد و خاطره حضرت فاطمه زهرا (س) را گرامی داشتند و بر ضرورت ترویج فرهنگ فاطمی، حفظ ارزش‌های دینی و الگوگیری از سیره و زندگی آن حضرت تأکید کردند.

این مراسم معنوی جلوه‌ای از عشق و دلدادگی مردم سلماس به اهل‌بیت (ع) و فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌ها و آموزه‌های خاندان عصمت و طهارت بود.