به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به تأکیدات مدیریت شهری تهران برای اتخاذ تدابیر مؤثر در حمایت از معیشت شهروندان ، از مشارکت تولیدکنندگان ، صاحبان مشاغل و فعالان کسب ‌وکارهای خانگی استقبال و ابراز امیدواری کرد تا این نوع خدمات استمرار داشته باشد.

وی ادامه داد: این بازارچه از اواخر شهریور ماه دایر و با توجه به ورود صاحبین صنایع و کارخانجات تولیدی ، مدت برگزاری آن تا اواخر آبان ماه تمدید شده و شهروندان می‌توانند با مراجعه به آن، کالاها و محصولات تولیدی را به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از صاحبان مشاغل کوچک و خانگی تهیه نمایند.

محمدی تصریح کرد: مدیریت شهری با راه‌اندازی گذر برکت به دنبال نگاه صرفاً اقتصادی نبوده ، بلکه با حمایت از اقتصاد خانوار، به دنبال ایجاد فرصت عرضه برای مشاغل کوچک و خانگی و کمک به رونق کسب ‌وکارهای خرد بوده که از مهم‌ترین اهداف این طرح و در راستای تحقق اهداف قرارگاه معیشت به شمار می رود.

وی در پایان گفت : با توجه به استقبال شهروندان از این بازارچه ، تعداد غرفه‌ها به ۶۵ غرفه افزایش یافته و استمرار برپایی آن در ماه‌های آینده مورد بررسی قرار می گیرد.