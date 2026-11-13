جنگ دوم و سوم تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی که البته دیگر شرارت پیشگان گیتی هم از آن حمایت کردند به جای آن که ایرانیان را به تسلیم وادار کند، موجب شکست‌های پیاپی در قرارگاه استکبار به سرکردگی دونالد ترامپ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت: باخت سنگین جمهوری خواهان در انتخابات کنگره که به صورت شگفت عوری هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا آن هم با اختلاف معناداری متحمل شدند، بزرگترین شکست سیاسی عمر ۸۰ ساله ترامپ تاجر مسلک است.

او تبلور فساد روی زمین است که در جزیره اپستین شهره شد، نماد کینه توزی است که مدعی از بین بردن تمدن ایرانی شد و مغرورترین و جاهل‌ترین رییس جمهوری که همه قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است.

غم حقارت ناشی از شکست‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بی تردید ترامپ را از پای درخواهد اورد. او که دوست داشت همیشه پیروز میدان باشد هم اکنون از سوی دوست و دشمن به خاطر شکست هایش مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

او جی دی ونس معاون اولش را از پرونده ایران کنار گذاشته است، دنبال مقصر یابی برای باختش در پنتاگون می‌گردد و کابوس قرار گرفتن نامش در زمره بدترین رییسان جمهور آمریکا لحظه‌ای او را رها نمی‌کند.

متحدانش از غرب اروپا تا شرق آسیا دیگر به حرف‌های او اعتماد ندارند. محافل سیاسی ادعاهایش را بلوف سیاسی و دستمایه خنده می‌دانند و حتی کشور‌های پولدار خلیج فارس هم که روزگاری چشم و گوش بسته با هدایای گرانقیمت می‌کوشیدند از دست و زبان او در امان بمانند امروز در مخمصه گرفتار شده‌اند.

انستیتوی بین الملل مطالعات راهبردی امریکا هم در گزارشی پیامد‌های شکست جنگ تحمیلی دوم و سوم ضد جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های امنیتی، نظامی منطقه خلیج فارس را بررسی کرده است:

الف: تغییر در جغرافیای سیاسی امنیتی منطقه:

۱- جنگ اخیر " توافق دفاعی مشترک شورای همکاری خلیج فارس را زیر سؤال برد و نشان داد سازوکار امنیت جمعی خلیج فارس مبتنی بر امریکا فاقد کارایی است.

این کشور‌ها دچار شکاف شده‌اند؛ امارات و بحرین چسبندگی به آمریکا را دنبال می‌کنند، عمان و قطر رویکرد دیپلماتیک در پیش گرفته‌اند، در حالی که عربستان سعودی مواضع اش را تعدیل کرده است.

۲- جنگ ۲۰۲۶ نقطه عطفی مشابه جنگ ۱۹۹۱ کویت توصیف شده است، با این تفاوت که به‌جای تحکیم معماری امنیتی محور آمریکا، موجب تخریب و تضعیف پایه‌های آن و به سمت پایان دادن به نظم آمریکایی حرکت می‌کند.

ب: تسلیحات و بستن تنگه هرمز

۱- اندیشکده IISS مدعی است طی شش هفته جنگ، بیش از ۶۰۰۰ تسلیحات هدایت‌شونده به سمت پایگاه‌های منافع آمریکایی در کشور‌های خلیج فارس شلیک شده است. امارات بیشترین حجم حملات (بیش از ۵۵۰ موشک و ۲۲۰۰ پهپاد انتحاری) را تحمل کرد.

۲- کشور‌های خلیج فارس فاقد یک پدافند یکپارچه منطقه‌ای بودند و به صورت ملی عمل کردند. گزارش‌ها بیانگر کمبود شدید موشک‌های رهگیر و نابرابری هزینه (هزینه بالای رهگیر‌ها در برابر پهپاد‌های ارزان‌قیمت). شکاف در اطلاعات، شناسایی و مراقبت (ISR) مبتنی بر فضا و ضعف مفرط در قابلیت‌های ضد مین (Mine Countermeasures) است.

ج: بستن تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های انرژی، تجارت نفت جهانی را دچار چالش کرده است، هزینه‌های بیمه جنگی را به شدت افزایش داد. تلاش‌های عربستان برای صادرات جایگزین از طریق خطوط لوله (ریاض-ینبع) به دلیل حملات پهپادی و موشکی یمن نیز با چالش مواجه شده است.

د: اقتصاد کشور‌های منطقه همسو با آمریکا

۱- بانک جهانی رشد اقتصادی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس را برای سال ۲۰۲۶ از ۴.۴٪ به ۱.۳٪ کاهش داد. پروازها، گردشگری و هوانوردی کشور‌های عرب خلیج فارس دچار سقوط شدید شده است.

۲- اندیشکده‌های غربی معتقدند امنیت غذایی و آبی خلیج فارس شکننده است؛ بحرین فقط ۴ روز ذخیره آب مصرفی دارد و کل کشور‌های GCC بیش از ۹۰ درصد آب آشامیدنی خود را از آب‌شیرین کن‌ها تأمین می‌کنند که آنها در برابر آسیب زیرساختی بسیار شکننده هستند. این بیانگر آسیب پذیری راهبردی کشو‌های منطقه جنوبی خلیج فارس است که همکاری با آمریکا و رژیم صهیونی را در پیش گرفته‌اند.

این کشور‌ها و ده‌ها کشور دیگر که از پیامد‌های جنگ غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی ضد مردم ایران رنج می‌برند؛ آشکار یا پنهان باند جنگ طلب ترامپ – نتانیاهو را علت خسارت‌های مادی و معنوی خود می‌دانند. این پیامد‌ها دیر یا زود بر سر کاخ سفید آوار خواهد شد.