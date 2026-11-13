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کاروان راهیان نور شهرستان پلدشت با حضور ۴۵ نفر از دختران دانش آموز این شهرستان، به منظور بازدید از مناطق عملیاتی و یادمانهای دوران دفاع مقدس، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاروان راهیان نور شهرستان پلدشت با حضور ۴۵ نفر از دختران دانش آموز این شهرستان، به منظور بازدید از مناطق عملیاتی و یادمانهای دوران دفاع مقدس، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.
این کاروان در قالب برنامه فرهنگی و تربیتی راهیان نور، با هدف آشنایی نسل جوان با رشادتها، ایثارگریها و فداکاریهای رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس راهی این مناطق شده است.
آشنایی نزدیک با تاریخ دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تقویت روحیه مسئولیتپذیری، خودباوری و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان از مهمترین اهداف این سفر معنوی است