به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاروان راهیان نور شهرستان پلدشت با حضور ۴۵ نفر از دختران دانش آموز این شهرستان، به منظور بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دوران دفاع مقدس، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.

این کاروان در قالب برنامه فرهنگی و تربیتی راهیان نور، با هدف آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس راهی این مناطق شده است.

آشنایی نزدیک با تاریخ دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان از مهم‌ترین اهداف این سفر معنوی است