طرح کلان بازیافت آسفالت سرد به عنوان یکی از روش‌های نوین، اقتصادی و پایدار در حوزه عمران و نگهداری معابر جاده ای در مسیر سیرجان به سمت بندرعباس در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این روش پیشرفته که با هدف بهسازی و مرمت روکش معابر و خیابان‌ها به کار گرفته شده، مزایای چشمگیری به همراه دارد. بازیافت آسفالت سرد علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های خرید مصالح نو و کاهش زمان اجرای پروژه‌های عمرانی، نقش مؤثری در حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ایفا می‌کند.

در این روش، مصالح حاصل از تراش آسفالت‌های فرسوده جمع‌آوری شده و پس از فرآوری و ترکیب با افزودنی‌های استاندارد در دمای محیط، مجدداً برای زیرسازی و آسفالت معابر موردافاده قرار می‌گیرند. اجرای این طرح کارآمد در سیرجان، نویدبخش ارتقای کیفیت و دوام بیشتر آسفالت معابر شهری همراه با صیانت بهینه از بیت‌المال و سرمایه‌های شهری است.