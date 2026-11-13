نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به شرایط جنگی کشور و حضور مستمر مردم در صحنه‌های حمایت از نظام گفت: ملت ایران با پشتیبانی از نیرو‌های مسلح تا تحقق هدف خروج آمریکا از منطقه، به ایستادگی خود ادامه خواهد داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد روز جمعه در اجتماع بزرگ فاطمی در شهرستان کارون با اشاره به شرایط جنگی کشور و حضور مستمر مردم در صحنه‌های حمایت از نظام بیان داشت: ملت ایران با پشتیبانی از نیروهای مسلح تا تحقق هدف خروج آمریکا از منطقه، به ایستادگی خود ادامه خواهد داد.

وی اظهار کرد: امروز در میانه جنگ قرار داریم و آمریکا باید بداند که ملت ایران با اراده‌ای راسخ پای آرمان‌های خود ایستاده است و حضور مردم در صحنه طی هشت ماه گذشته، بیانگر عزم جدی آنها برای دفاع از کشور و مقابله با دشمنان است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد افزود: زنان و مردان ایرانی در کنار نیروهای مسلح در میدان حضور دارند و این همراهی و پشتیبانی تا زمانی که آمریکایی‌ها از منطقه خارج شوند، ادامه خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان همچنین با تاکید بر ضرورت تجلی محبت اهل‌بیت(ع) در رفتار فردی و اجتماعی تصریح کرد: محبت و ارادت به اهل‌بیت(ع) تنها به ادعا و سخن محدود نمی‌شود بلکه فردی که مدعی عشق به خاندان عصمت و طهارت است باید این ارادت را در رفتار، کردار و عمل خود نشان دهد.

امام جمعه اهواز اظهار داشت: پایبندی عملی به سیره و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) باید در زندگی و مناسبات اجتماعی افراد نمود داشته باشد و معیار سنجش محبت واقعی، عمل و رفتار انسان‌هاست.