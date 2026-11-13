به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم عزادار و ولایت‌مدار شهرستان بهشهر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با برگزاری مراسم دسته‌روی در سوگ بانوی دو عالم عزاداری کردند.

در این آیین، عزاداران از چهارراه استقلال به سمت مصلای نماز جمعه حرکت کردند و مداحان اهل‌بیت(ع) با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، یاد و مقام حضرت زهرا(س) را گرامی داشتند.

این مراسم با حضور پرشور مردم و ادامه عزاداری در مسیر، در مصلای نماز جمعه به پایان رسید و سوگواری فاطمی مردم بهشهر با اقامه نماز جمعه همراه شد.