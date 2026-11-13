اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد: پایداری جو در شهر‌های بزرگ و پرجمعیت استان طی روز‌های آینده می‌تواند موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، با تداوم شرایط پایدار جوی تا اوایل هفته آینده، بارشی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

در شبانه‌روز گذشته شرایط جوی پایداری در استان حاکم بود و تنها از ایستگاه نالوس ۰.۹ میلی‌متر بارندگی گزارش شد.

با توجه به تداوم پایداری هوا، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های بزرگ و پرجمعیت استان وجود دارد.

بر اساس این گزارش، از بعدازظهر روز دوشنبه هفته آینده با فعالیت امواج بارشی زودگذر، در برخی مناطق استان بارش متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. این شرایط ناپایدار تا اوایل وقت روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

همچنین روند افزایش نسبی و تدریجی دما در سطح استان تا اواسط هفته آینده ادامه می‌یابد.

در شبانه‌روز گذشته، تخت سلیمان تکاب با دمای منفی ۵.۱ درجه سردترین و مهاباد با دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند.