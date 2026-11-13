تیم بوکس بوکان با کسب سه مدال طلا و یک مدال برنز، عنوان قهرمانی مسابقات بوکس بزرگسالان استان آذربایجان‌غربی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،این رقابت‌ها در دوروز به میزبانی ارومیه برگزار شد و بوکسور‌های بوکانی موفق شدند توسط سروش کریمی (۶۰ کیلوگرم)، زانا میان‌آذر (۶۵ کیلوگرم) و محمد عزیزی (۹۰ کیلوگرم) سه مدال طلا و توسط محمد شهاب‌الدینی (مثبت ۹۰ کیلوگرم) یک مدال برنز کسب کنند.

در رده‌بندی تیمی نیز بوکان عنوان نخست را به دست آورد و تیم‌های ارومیه و ماکو به ترتیب دوم و سوم شدند.

هدایت تیم بوکان را سیامک مرادبیگی و سیروان ایرانپور بر عهده داشتند و محمد حسن‌نژاد نیز به‌عنوان سرپرست و داور در این مسابقات حضور داشت.