مدیرعامل شرکت گاز از مشترکان خواست با رعایت کامل نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی حداکثری را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدرضا زارعیان اظهار کرد: با توجه به کاهش دما، انتظار می‌رود مشترکان گرامی با مدیریت مصرف و پرهیز از استفاده غیرضروری از وسایل گرمایشی، در تأمین پایدار گاز طبیعی و بهره‌مندی همه مشترکان از این نعمت ارزشمند همکاری کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز افزود: اطمینان از سلامت و استاندارد بودن وسایل گرمایشی، بررسی اتصالات، اطمینان از باز بودن مسیر دودکش‌ها و نصب کلاهک استاندارد از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین استفاده از وسایل گرمایشی بدون دودکش در فضا‌های بسته و مسدود کردن دریچه‌های تهویه خطرساز است.

زارعیان با اشاره به اهمیت مدیریت هزینه‌های خانوار تصریح کرد: مصرف گاز بیش از الگوی تعیین‌شده، علاوه بر افزایش فشار بر شبکه گازرسانی، هزینه‌های سنگینی را به دنبال دارد و مشترکان پرمصرف با توجه به تعرفه‌های پلکانی با قبوض قابل‌توجهی مواجه خواهند شد. تنظیم دمای محیط در محدوده آسایش، استفاده از لباس مناسب و جلوگیری از هدررفت گرما از راهکار‌های ساده برای کاهش مصرف است.

وی تأکید کرد: صرفه‌جویی در مصرف گاز مسئولیتی اجتماعی در قبال سایر مشترکان و نسل‌های آینده است و می‌شود با مشارکت مردم، روز‌های سرد پیش‌رو را با پایداری جریان گاز پشت سر گذاشت.