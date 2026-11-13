جاری شدن سیلاب و ورود حجم گسترده گل‌ولای به مسیر رودخانه‌های قزوین ، باعث تغییر وضعیت جریان آب و استقرار تیم مدیریت بحران در مناطق آسیب‌دیده شد.

جاری شدن سیلاب و ورود گسترده گل‌ولای به رودخانه‌های قزوین

جاری شدن سیلاب و ورود گسترده گل‌ولای به رودخانه‌های قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جاری شدن سیلاب در ساعات اخیر منجر به ورود حجم گسترده‌ای از رسوبات و گل‌ولای به بدنه رودخانه‌ها شده است. این پدیده که باعث تیره شدن رنگ آب و تغییر جریان در برخی مسیرها شده، در نزدیکی مناطق مسکونی و زیر پل‌ها نیز مشاهده می‌شود.

در پی این وضعیت، نیروهای امدادی و مدیران مربوطه از جمله مدیر کل مدیریت بحران در محل حادثه مستقر شده‌اند. هدف از این استقرار، ارزیابی سریع میزان خسارات احتمالی به زیرساخت‌های آبی و اطمینان از پایداری پل‌ها و دیواره‌های رودخانه است.

همزمان با حضور خودروهای امدادی در محل، بر پایش مداوم سطح آب و واکنش سریع به هرگونه تغییر در روند جریان رودخانه تأکید شده است. کارشناسان ضمن بررسی وضعیت، بر لزوم هوشیاری شهروندان در مناطق مجاور رودخانه تأکید کردند.