به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم فوتسال جوانان بانوان شب گذشته، در دیداری صمیمانه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکار حضور پیدا کردند و مورد استقبال و میزبانی سفارت کشورمان قرار گرفتند.

در این دیدار، اعضای تیم ضمن قدردانی از میزبانی و حمایت‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران، پیراهن شماره یک تیم ملی را به نمایندگی از مجموعه تیم به سفیر کشورمان اهدا کردند.

این حضور فرصتی برای دیدار و گفت‌وگوی صمیمانه اعضای تیم ملی با نمایندگان کشورمان در سنگال بود؛ دیداری که در روز‌های حضور ملی‌پوشان در داکار و هم‌زمان با افتخارآفرینی آنها در رقابت‌های المپیک جوانان برگزار شد.

تیم فوتسال جوانان بانوان ایران در این رقابت‌ها با ارائه نمایش‌هایی درخشان، سه پیروزی در مرحله گروهی به دست آورد و پس از صعود به مرحله نیمه‌نهایی، با پیروزی ۵ بر ۲ مقابل ایتالیا در دیدار رده‌بندی، عنوان سومی و مدال برنز المپیک جوانان را از آن خود کرد.